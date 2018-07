Neue OOH-Kampagne konzentriert sich auf spanische Millennials



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Spanien wird als Startrampe für die bahnbrechende GPU-Turbo-Technologie von Honor fungieren und damit im ganzen Land einen Wendepunkt für Millennials mit Smartphones einläuten. Nach dem erfolgreichen Start von GPU Turbo in London und Madrid in der vergangenen Woche konzentriert sich Honor nun auf Spanien. Sie haben eine hochkarätige Kampagne rund um die bahnbrechende Technologie vorbereitet, die das Mobile Gaming von heute neu definieren wird.



Die neue Kampagne, die die Nutzung von Außenwerbung beinhaltet, wird die bahnbrechenden Möglichkeiten von GPU Turbo zeigen. Es wird eine Reihe von legendären, jugendlichen Designs präsentiert, mit denen Honor die anhaltende Verpflichtung gegenüber den spanischen Millennials (auch Generation Y genannt) und ihre Bereitschaft zur Vertiefung der Beziehung mit dieser immer wichtiger werdenden Zielgruppe demonstriert.



Die Ausrichtung von Honor nach Spanien fällt mit dem rasanten Aufkommen der heimischen Gaming-Industrie zusammen. Spanien befindet sich inmitten eines Booms der Gaming-Industrie und entwickelt sich immer schneller zu einem globalen Mekka für Spieler und Entwickler. Jüngste Zahlen zeigen, dass der spanische Glücksspielsektor allein im Jahr 2017 fast 2 Mrd. US-Dollar wert war[1].



Spanien ist als berühmter Trendsetter für Fast Fashion und ausgefallenes, erschwingliches Design bekannt. Durch seinen Ruf als Fast-Fashion-Hauptstadt der Welt ist Spanien ein logischer Schwerpunkt für Honor, ein Unternehmen, das weltweit als Branchenführer anerkannt ist und legendäre Stile und jugendlich gestaltete Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbietet.



Die neue Kampagne ist eine Bestätigung der klaren Verpflichtung von Honor, sich mit den Erwartungen und Wünschen der spanischen Millennials zu beschäftigen und sie zu verstehen. Durch umfangreiche Investitionen in ganz Spanien konnte Honor enge Verbindungen mit Millennials vor Ort aufbauen. Dies führte zur Entwicklung von Produkten, die speziell für die lokale Zielgruppe entwickelt und auf sie zugeschnitten wurden.



eSports gehören zu den beliebtesten Aktivitäten für junge Leute in Spanien, also sponserte Honor im Jahr 2017 das Mostar Riders eSports-Team und bot eine einzigartige Plattform für die Jugend vor Ort, um sich miteinander auszutauschen. Darüber hinaus sponserte Honor im Jahr 2017 eine Reihe von Wintersportarten im Skigebiet Sierra Nevada in Spanien, darunter Bag Jumps und die FIS-Snowboard-Meisterschaften.



Unter Berufung auf aktuelle Forschungen, die zeigen, dass spanische Millennials eine Vorliebe für Risikobereitschaft haben[2], verglich George Zhao, der Global President von Honor, die erneute Ausrichtung des Unternehmens auf Spanien mit einer Art Homecoming.



"Unsere Marke basiert auf vielen der Eigenschaften, die für spanische Millennials stehen. Unsere legendären Designs spiegeln die Bereitschaft der spanischen Millennials wider, mutig zu sein und Risiken einzugehen, um ihre Lebensträume zu verwirklichen", so Herr Zhao.



"Spanien wird immer mehr zur zweiten Heimat von Honor, weil die spanische Kultur unsere Unternehmenskultur widerspiegelt. Der aufstrebende spanische E-Commerce-Sektor und die boomende E-Gaming-Industrie sind beide integrale Bestandteile des Geschäftsmodells von Honor, und so ist es nur verständlich, dass wir versuchen, noch tiefere Beziehungen zu spanischen Millennials aufzubauen, während wir uns auf diesen immer wichtiger werdenden Markt konzentrieren", meint Zhao abschließend.



