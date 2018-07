Die US-Lagerbestände an Öl sollen vergangene Woche gesunken sein - aber auch die Drohgebärden zwischen den USA und dem Iran beflügeln die Ölpreise.

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,92 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis ...

