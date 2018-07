(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Dienstag zu einer (in meinen Augen: überraschend anmutenden) Squeeze-Bewegung auf der Oberseite angesetzt. Infolgedessen handelt der deutsche Leitindex nun knapp unterhalb des Bereichs ums Vorwochenhoch um 12.770 Punkte und somit ebenfalls knapp unterhalb der 200-Tage-Linie, einer charttechnisch also äußerst interessanten Region. Sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...