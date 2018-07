Hier geht's zum Video

Nach zuletzt drei Verlusttagen in Folge machte der DAX gestern einen großen Teil dieser Verluste wieder wett. Beflügelt von guten Unternehmensbilanzen stieg er in der Spitze bis auf 12.755 Punkte. Am Ende des Tages reichte es für ein Plus von 1,1 Prozent. Schlussstand: 12.689 Punkte. Marktidee: Alphabet Die Alphabet-Aktie weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Im Rahmen dieser mehrjährigen Hausse erreichte der Anteilsschein Ende Januar ein Rekordhoch bei 1.187 US-Dollar. Dort startete eine mittelfristige Korrekturphase. Seit März orientiert sich der Kurs wieder nordwärts. In Folge der Quartalszahlen markierte die Aktie gestern in der Spitze eine neue Bestmarke bei 1.266 US-Dollar bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten.