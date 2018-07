Der Chipanlagenbauer Aixtron wird an diesem Donnerstag Einblick in die Bücher gewähren und seine Zahlen für das im Juni zu Ende gegangene zweite Quartal veröffentlichen. Die Schätzungen der wenigen Analysten (gerade einmal 3) gehen im Schnitt von einem Umsatz in Höhe von 62,0 Mio. Euro aus. Dies entspräche einem Anstieg um 2,23 Prozent. Beim Gewinn je Aktie rechnen die Analysten mit einem Quartalsergebnis von 0,050 Euro, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch Verluste von 0,050 Euro ... (Alexander Hirschler)

