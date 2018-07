Die bisherige KfW-Direktorin Sabine Mauderer soll in den Vorstand der Bundesbank rücken. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe damit eine Kandidatin für die offene Stelle gefunden, wie in Regierungskreisen bestätigt wurde. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet, unter Berufung auf eine Vorlage des Finanzministeriums für die Kabinettssitzung am 1. August. Der Vorstandsposten bei der Bundesbank ist seit Ende April vakant. Mauderer soll wie üblich eine achtjährige Amtszeit erhalten.

Scholz habe unbedingt eine Frau in den sechsköpfigen Vorstand der Bundesbank schicken wollen, berichtete die Zeitung. Bisher sitzt dort mit Vizepräsidentin Claudia Buch erst eine Frau. Die 48-jährige Mauderer arbeitet seit zwölf Jahren bei der Staatsbank KfW./hoe/DP/jha

