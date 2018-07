Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Hold" mit einem Kursziel von 1525 Pence belassen. Die 48-Wochen-Daten der Gemini-Testreihe zur HIV-Behandlung stimmten zuversichtlich, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anderseits habe bei längerfristigen Nachstudien zur Sword-Testreihe bei HIV Fälle von Resistenzen gegeben, so dass die Erfolge nicht überbewertet werden sollten./mf/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-25/09:28

ISIN: GB0009252882