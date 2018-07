Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Juncker kündigt Handelsgespräche mit Trump auf Augenhöhe an

Vor seinem wichtigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Verhandlungen auf Augenhöhe angekündigt. "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank", sagte er dem ZDF, "insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen". Die EU sei nicht der Feind der USA und er wisse, wie mit Trump umzugehen sei, sagte Juncker. "Wir werden da auf Augenhöhe verhandeln." Juncker trifft sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit Trump im Weißen Haus, um "Wege auszuloten, wie man einen Handelskrieg vermeiden kann", wie er dem ZDF sagte.

US-Regierung hilft von Zöllen betroffenen Farmern mit Milliardensumme

Die US-Regierung will den vom Handelskonflikt mit China und anderen Staaten betroffenen US-Landwirten mit einem Milliardenzuschuss unter die Arme greifen. Agrarminister Sonny Perdue sagte in Washington, die Subventionen sollten sich auf insgesamt bis zu 12 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro) belaufen. Die Hilfen sollen demnach unter anderem an Sojafarmer fließen, die von erhöhten chinesischen Einfuhrzöllen betroffen sind.

Trump warnt vor russischer Wahleinmischung - zugunsten der Demokraten

US-Präsident Donald Trump hat sich "sehr besorgt" darüber gezeigt, dass Russland die US-Kongresswahlen im November zu manipulieren versuchen könnte - und zwar zugunsten der oppositionellen Demokraten. Da kein anderer US-Präsident "härter" als er gegenüber Russland gewesen sei, werde Moskau sich "stark für die Demokraten einsetzen", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die russische Regierung wolle "definitiv nicht Trump".

Trump begrüßt mutmaßlichen Demontagestart nordkoreanischer Raketenanlage

US-Präsident Donald Trump hat den mutmaßlichen Beginn des Abbaus einer nordkoreanischen Raketen-Testanlage begrüßt. Neue Bilder zeigten, dass Nordkorea mit dem Abbau einer Raketenanlage begonnen habe, "und wir wissen das zu schätzen", sagte Trump in einer Rede vor Militärveteranen in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Trump pries zugleich seinen Gipfel vor sechs Wochen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als "fantastisch".

Auch Macron empfängt russischen Außenminister und Generalstabschef

Nach dem überraschenden Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow hat auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die beiden ranghohen russischen Vertreter empfangen. Wie Macrons Büro mitteilte, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin um das Treffen gebeten. An dem unangekündigten Treffen im Elysée-Palast nahm auch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian teil.

Senat in Polen verabschiedet umstrittenes Gesetz zu Posten des Gerichtspräsidenten

Der polnische Senat hat in der Nacht zum Mittwoch für ein umstrittenes Gesetz zur Wahl eines neuen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs gestimmt. 60 Senatoren stimmten für das Vorhaben, 30 dagegen, einer enthielt sich. Nach der Abstimmung riefen Senatoren der Opposition "freie Gerichte", "freies Polen". Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten rund tausend Menschen. "Schande!", "Der Senat gehört uns", "Senatoren, unterzeichnet nicht", skandierten die Demonstranten, von denen rund hundert bis zum Votum gegen 2.00 Uhr nachts ausharrten.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien 2Q Verbraucherpreise +0,4% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,5%)

Australien 2Q Verbraucherpreise +2,1% gg Vorjahr (PROGNOSE: +2,2%)

