Aktien stehen für überlegene Renditen, und Gold verbinden viele mit Sicherheit. Die Kombination der beiden könnte eine gute Basis darstellen, um Wohlstand zu erreichen und stabil durch Krisen zu kommen. Eine Sache ist jedoch besser als beide: die Investition in dich selbst. Darum sind Aktien und Gold schon mal gut ... Wir hier bei The Motley Fool sind vor allem der Förderung der Aktienkultur verpflichtet, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass die regelmäßige Beteiligung an erfolgreichen Unternehmen ein zuverlässiger Weg zu Wohlstand und finanzieller Freiheit ist. Im Vergleich zu Investitionen in andere Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe sind ...

