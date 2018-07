Die Commerzbank (WKN: CBK100) hat sich seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr erholt. Der Kurs sank zunehmend weiter. Seit dem Allzeithoch im Jahr 2000 hat die Aktie sogar 97 % an Wert verloren. Gibt es nun Licht am Ende des Tunnels oder ist die Geschichte vorbei? Dies ist die Historie Da das Bankgeschäft unter anderem stark von Zinsen und der Konjunktur abhängig ist und die Eigenkapitalausstattung in der Vergangenheit meist zu gering war, gerieten auch viele andere Geldhäuser bereits vor 2008 in existenzielle Krisen. So musste die Commerzbank schon nach der Weltwirtschaftskrise 1932 durch eine Fusion mit dem Barmer Bankverein ...

