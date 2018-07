Verkehrschaos in deutschen Innenstädten, weil jeder, egal ob Fußgänger, Auto- oder Radfahrer, meint, selber aussuchen zu dürfen, welche Regeln er akzeptiert. Denn der Staat schafft es nicht, sich durchzusetzen.

Wir können uns doch eigentlich selber auf die Schulter klopfen zu unserer Verfassung und allem, was sich ihr an Regelwerken unterzuordnen hat. Denn dank der Demokratie ist es ja unser eigenes Werk. Aber nirgendwo zeigen wir stärker die Respektlosigkeit gegenüber den uns selbst auferlegten Regeln als im Straßenverkehr. Ich habe den Eindruck: Weil sich die meisten nicht trauen, ihren Lebensfrust abzureagieren, indem sie einen Wildfremden auf der Straße einfach nur mal anschreien, setzen sie sich aufs Fahrrad oder ins Auto und zelebrieren ihre Rebellion gegen alles, was sie klein macht. Die anderen Leute und den Staat.

Denn schnauzen Sie jemand Fremden auf der Straße an, droht Ihnen die spontane Revanche durch einen Faustschlag ins Gesicht. Erheben Sie sich aber über die anderen, indem sie auf ihre Kosten gnadenlos die Verkehrsregeln missachten, kommt es zu einer spektakulären Moralumkehr zu Ihren Gunsten. Denn wer sich nun Ihre Autonummer merkt und Sie anzeigt, ist aus Sicht vieler natürlich ein widerlicher Spießer, der sich den Polizeistaat wünscht. "Echt? Du hast die Polizei gerufen? Alter, chill mal dein Leben."

Nach dem, was ich so in letzter Zeit in deutschen Innenstädten erlebt habe, frage ich mich: Gibt es nicht einen Mittelweg zwischen Polizeistaat und einem Staat mit Bürgern und Behörden, denen die eigenen Regeln wurscht sind?

Ich möchte mal einiges aufzählen, damit Sie wissen, was ich meine:

1. Halteverbotsschilder: crazy Streetart in Rotblau

Seit einigen Monaten sammelt der "Tagesspiegel" bei der Aktion "Gefahrenmelder" unter seinen Lesern Tipps, welche Stellen auf Berlins Straßen sie als besonders gefährlich einstufen. Es stellt sich raus: Zu einem guten Teil macht nicht nur die katastrophale Infrastruktur, sondern auch die Ignoranz der Anderen den Leuten auf der Straße das Leben zur Hölle. Vor allem falsches Parken.

In Berlin hat man den Eindruck: Halteverbotsschilder sind vor allem dazu da, um coole Sticker drauf kleben zu können ("Ich komm' aus Muschi, du Kreuzberg").

Und das Schild zum eingeschränkten Halteverbot (das nur einmal durchgestrichene "Parkverbot") provoziert hierzulande mittlerweile oft nur noch Achselzucken: "Wenn es hier nicht zu gefährlich ist, ein paar Minuten zu halten, warum sollte es dann zu gefährlich sein, hier zu parken?" Und so sind ganze Hauptverkehrsstraßen etwa in Berlin nahtlos mit Autos zugerammelt. Obwohl es verboten ist. Radfahrer, Busse und Lieferfahrzeuge (die dann eben in zweiter Reihe halten müssen) kommen sich so gefährlich ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...