FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Deutschen Bank ist der Ernst der Lage offenbar noch nicht in allen Abteilungen angekommen. In einem Brief an die Belegschaft mahnte Vorstandschef Christian Sewing, bei den Anstrengungen nicht nachzulassen. "Die meisten Bereiche zeigen die nötige Entschlossenheit. Aber ich merke auch, dass noch nicht überall die Haltung zum Umbautempo und unseren Kosten herrscht, die wir leben wollen", schrieb Sewing. "Verlassen Sie sich also bitte nicht darauf, dass es andere schon richten werden. Diese Zeiten sind vorbei."

Sewing zahlt damit einmal mehr auf sein Image als zupackender Manager ein. Schon beim Amtsantritt im April hatte er mit markigen Worten eine rigorose Kostenkontrolle eingefordert. Wenig später kündigte die Deutsche Bank an, sich im Investmentbanking aus bestimmten Geschäften zurückzuziehen und konzernweit rund 7.000 Stellen abzubauen. Sewing hat im Frühjahr John Cryan an der Spitze der Deutschen Bank abgelöst. Cryan war mangelnde Durchsetzungskraft vorgeworfen worden.

In seinem Brief an die Mitarbeiter bekräftigte Sewing, dass sich ein Kostenanstieg im vierten Quartal wie in den vergangenen Jahren nicht wiederholen dürfe. Insgesamt sieht er die Entwicklung der Kosten "auf einem guten Weg".

Im zweiten Quartal sanken die bereinigten Kosten um 1 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Die Bank bekräftigte ihr Ziel, die bereinigten Kosten in diesem Jahr auf 23 Milliarden von 23,9 Milliarden Euro im Vorjahr zu drücken. 2019 sollen die Kosten auf 22 Milliarden Euro sinken.

