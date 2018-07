Der Euro hat am Mittwoch im Vormittagshandel leicht zugelegt. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung stieg auf 1,1697 US-Dollar und lag damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1706 (Montag: 1,1716) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Experten erwarten einen leichten Rückgang, der auf Verschlechterungen sowohl bei der Lagebewertung als auch bei den Zukunftserwartungen zurückzuführen sein dürfte.

Zudem werden die Anleger das Treffen von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Blick behalten. Ein konkretes Ergebnis wird nicht erwartet. Trump schlug zwar per Twitter vor, alle gegenseitigen Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen aufzugeben, machte aber selbst deutlich, dass er an eine Umsetzung nicht glaubt.

Die türkische Lira hat sich am Morgen nur in sehr geringem Umfang von den deutlichen Vortagesverlusten erholt. Die türkische Notenbank hatte am Dienstag trotz einer extremen Schwäche der Landeswährung Lira und einer galoppierenden Inflation überraschend von einer weiteren Leitzinsanhebung abgesehen. "Gar nichts zu tun war Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die Unabhängigkeit der Zentralbank bereits beschädigt sehen", kommentierte Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann. Die Abwertung am Dienstag sei daher nicht übertrieben gewesen, sondern als moderat anzusehen./jsl/tos/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0108 2018-07-25/09:40