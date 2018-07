Heutiges Treffen in Washington könnte entscheidend für EU/US-Zollstreit sein Brexit-Termin rückt näher, Bundesaußenminister Maas äußert sich kritisch DE30 benötigt immer noch einen Befreiungsschlag EURUSD in Konsolidierung mit leicht bullischer Tendenz

Am Mittwochabend um 19:30 Uhr wird das für viele bereits lang erwartete Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump stattfinden. Nachdem sich die US-Regierung bei einem Treffen in Berlin Anfang Juli zwischen US-Botschafter Grenell und den Chefs der größten deutschen Automobilhersteller (BMW, Daimler, VW sowie Zulieferer) bereit erklärte, eine mögliche Zollbefreiung ins Gespräch zu bringen, ließ dies viele Hoffnungen aufkommen. Doch kurz vor dem heutigen Treffen verschärft Trump wieder seinen Ton ("Zölle sind das Größte") und glaubt hier offenbar am längeren Hebel zu sitzen. Ein Abbau von Handelseinschränkungen kommt für ihn nur in Frage, wenn die USA im Weltmarkt endlich "fair" behandelt werden. Insbesondere das hohe US-Handelsbilanzdefizit wird immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...