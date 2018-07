Eine heimliche Tonaufzeichnung seines Ex-Anwalts bringt Trump weiter in Bedrängnis. In der Aufnahme geht es um eine angebliche Affäre mit einem Playmate.

Aus dem heimlichen Mitschnitt eines Gesprächs von Donald Trump und dessen Ex-Anwalt Michael Cohen über eine mögliche Zahlung an ein früheres Playmate sind Details bekanntgeworden. Der TV-Sender CNN veröffentlichte die Aufnahme von 2016 am Dienstagabend (Ortszeit). Darin ist zu hören, wie Trump und sein langjähriger Anwalt Michael Cohen sich über den Rechtekauf an einer Geschichte mit dem Playboy-Model Karen McDougal unterhalten.

Einmal sagt Trump in der Aufnahme "in bar bezahlen", woraufhin Cohen sofort sagt "nein, nein" und dann wieder Trump "Scheck" sagt. Außerdem ist zu hören, wie Cohen die Gründung einer Firma vorschlägt, "für den Transfer der ganzen Informationen bezüglich unseres Freundes David". Mit David ist möglicherweise David Pecker gemeint, Trumps Freund und Chef der American Media Inc., dem Mutterkonzern der Zeitschrift "National Enquirer".

American ...

Den vollständigen Artikel lesen ...