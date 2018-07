Zu den Zahlen: Bei der spanischen Santander Bank sank der Gewinn im Quartal um 3 Prozent auf 1,70 Mrd. Euro, darin sind aber 300 Mio. Euro an Kosten für die Integration der Banco Popular enthalten. Ansonsten hätte das Geldinstitut ein Gewinnplus von 14 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro ausweisen können. Währungsbereinigt stieg der Gewinn um 28 Prozent. Die Nettozinserträge betrugen 8,48 Mrd. Euro im abgelaufenen Quartal, der Bruttoertrag blieb stabil bei 12,01 Mrd. Euro. Die Risikovorsorge fiel hingegen um 12 Prozent auf 2,02 Mrd. Euro. An den selbst gesteckten Gesamtjahreszielen bei den Kapitalquoten sowie bei der prozentual zweistelligen Steigerung des Gewinns je Aktie hält die Bank aber fest. Starkes Wachstum in Brasilien, Spanien, Mexiko und den USA habe das schwache Marktumfeld in anderen Regionen mehr als kompensiert.

Übernahme belastet noch

