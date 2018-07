Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amgen +0,75% auf 191,4, davor 6 Tage im Minus (-3,03% Verlust von 195,91 auf 189,97), JinkoSolar +6,09% auf 13,77, davor 6 Tage im Minus (-8,07% Verlust von 14,12 auf 12,98), Sberbank +2,23% auf 11,46, davor 6 Tage im Minus (-13,9% Verlust von 13,02 auf 11,21), Lion E-Mobility -2,62% auf 5,2, davor 5 Tage im Plus (29,61% Zuwachs von 4,12 auf 5,34), Noble Corp plc -0,18% auf 5,66, davor 5 Tage im Minus (-21,7% Verlust von 6,13 auf 4,8), Rhoen-Klinikum 0% auf 24,8, davor 5 Tage im Minus (-2,44% Verlust von 25,42 auf 24,8), AT&T +2,19% auf 31,68, davor 5 Tage im Minus (-2,82% Verlust von 31,9 auf 31), EVN -0,81% auf 17,04, davor 4 Tage im Plus (5,66% Zuwachs von 16,26 auf 17,18), O2 -0,19% auf 3,606, davor 4 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 3,54...

