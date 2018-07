Also ein weiteres Objekt aktivistischer Investoren. Von der Sache her machbar, aber ob daraus wesentliche Mehrwerte in überschaubarer Zeit resultieren, wird in London unterschiedlichgesehen. Die bisherigen Versuche dieser Art, so auch NOVARTIS, fielen in der Einschätzung der Märkte nicht unbedingt positiv aus. Die Aktie bleibt vorerst auf der Watchlist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info