Die britische Investmentbank Barclays hat Fiat Chrysler vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. In der Telefonkonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals werde es wohl um die Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter dem Management gehen, nachdem Sergio Marchionne sich krankheitsbedingt als Vorstandschef zurückgezogen habe, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-07-25/09:53

ISIN: NL0010877643