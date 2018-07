Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts007/25.07.2018/09:25) - Das Internet boomt und damit auch die damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Das in Hanau bei Frankfurt ansässige Webhostingunternehmen DM Solutions https://www.dmsolutions.de ist einer der deutschlandweit erfolgreichsten Webhostingbetreiber und weiterhin auf Expansionskurs. "Wir sind ständig auf der Suche nach motivierten und gut ausgebildeten Fachkräften in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Aktuell suchen wir SEO-Manager, Kundenbetreuer, Linuxadministratoren und studentische Aushilfen, die nicht nur einen Top-Job, sondern auch überdurchschnittliche Bezahlung in einem leistungsstarken und dynamischen Team mit sehr gutem Betriebsklima suchen", so Geschäftsführer Danijel Mlinarevic. Jobbeschreibung und Infos: https://www.dmsolutions.de/jobs.html Jobs in der Digital- und Internetbranche sind heiß begehrt, weil meist sehr gut bezahlt und oft mit einigen zusätzlichen Sach- und Sozialleistungen verbunden. Die Unternehmen wissen, dass die entsprechende Manpower ursächlich mit dem geschäftlichen Erfolg zusammenhängt. Daher werden die Leistungen und das Engagement der Mitarbeiter auch entsprechend gefördert und belohnt. Eines jener erfolgreichen Internet-Unternehmen ist das in Hanau bei Frankfurt beheimatete Webhostingunternehmen DM Solutions, das die gesamte Palette des Webseitenmanagements anbietet, sowie professionelle Beratung rund um Homepagegestaltung und deren Betrieb. Wobei der Fokus auf Open-Source-Software wie z.B. Joomla, WordPress oder Shopware liegt und DM Solutions nicht zuletzt dadurch zu einem der führenden IT-Dienstleister in Deutschland mit tausenden Kunden gemacht hat. Stellenausschreibung: aktuell vakante Jobs bei DM Solutions in Hanau bei Frankfurt: * SEO-Manager (m/w) * Linuxadministrator (m/w) * Kundenbetreuer / Account Manager (m/w) Infos und Bewerbungen unter https://www.dmsolutions.de/jobs.html und via E-Mail an info@dmsolutions.de oder schriftliche Bewerbung an: DM Solutions e.K. Friedrichstr. 50A 63450 Hanau (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180725007

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2018 03:25 ET (07:25 GMT)