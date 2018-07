Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Die Vodafone plc hat im ersten Geschäftsquartal wegen Gegenwinds von der Währungsseite und eines neuen Rechnungslegungsstandards weniger umgesetzt, aber die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Im ersten Quartal per Ende Juni fiel der Umsatz um 4,9 Prozent auf 10,91 Milliarden Euro, wie das britische Telekommunikationsunternehmen mitteilte. Neben negativen Wechselkurseffekten machte sich hier die Einführung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 15 bemerkbar.

Die starke Geschäftsentwicklung in Deutschland, die Erholung im britischen Markt sowie fortgesetztes Wachstum in Afrika, dem Nahen Osten und Asien-Pazifik halfen operativ, die scharfe Konkurrenz in Italien und Spanien überzukompensieren.

Der organische Serviceumsatz - eine für Analysten wichtige Kenngröße - stieg nach IFRS 15 um 1,1 Prozent. Nach vorherigen Rechnungslegungsvorschriften betrug der Anstieg 0,3 Prozent.

Vodafone Deutschland steigerte den Gesamtserviceumsatz im Quartal um 2,4 Prozent. Im Mobilfunkgeschäft wuchs der Serviceumsatz dank starken Kundenwachstums um 1,7 Prozent, teilte die Nummer 2 im deutschen Mobilfunkmarkt mit. Im Quartal gewann Vodafone Deutschland 258.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden hinzu. Im Festnetzgeschäft legte der Serviceumsatz um 3,4 Prozent zu, gestützt durch Wachstum bei Kabel und DSL.

Für das gesamte Geschäftsjahr per 31. März 2019 erwartet die britische Vodafone-Gruppe weiterhin einen Anstieg zwischen 1 und 5 Prozent beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

Mitarbeit: Ulrike Dauer

