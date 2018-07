Kragler Immobilien GmbH: Gigafactory, Alibaba-Drehkreuz oder Harley-Produktionsstätte: Gesuche nach großflächigen Gewerbeflächen in Deutschland nehmen zu DGAP-News: Kragler Immobilien GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Marktbericht Kragler Immobilien GmbH: Gigafactory, Alibaba-Drehkreuz oder Harley-Produktionsstätte: Gesuche nach großflächigen Gewerbeflächen in Deutschland nehmen zu 25.07.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gigafactory, Alibaba-Drehkreuz oder Harley-Produktionsstätte: Gesuche nach großflächigen Gewerbeflächen in Deutschland nehmen zu Traditionsreiche 140 Hektar große Industriefläche in Bremen Lemwerder geht ins Rennen / Standort mit Potenzial durch Hochseeanschluss, große Hallenflächen, Fachkräfte und Lage Bremen (25. Juli 2018). Ob die Grundstückssuche des Internetgiganten Alibaba für ein neues Drehkreuz in Deutschland, der Neubau des Batteriefertigungswerks des chinesischen CATL-Konzerns in Thüringen, eine mögliche Neuansiedlung von Jaguar Land Rover im Zuge des Brexit oder diverse Relocation-Absichten infolge des eskalierenden Zollstreits zwischen den USA, China und Europa: Die Geopolitische Neuordnung und der globale Erfolg disruptiver Geschäftsmodelle sortieren auch den Gewerbeflächenmarkt in Deutschland neu. "Deutschlandweit ist in 2018 eine verstärkte Nachfrage nach großen Gewerbeflächen zu beobachten", sagt Immobilienexperte Peter Kragler. Auch eine traditionsreiche Industriefläche in Bremen Lemwerder rückt mit ihren 140 Hektar in den Fokus. Die Geschichte des Standortes reicht bis ins Jahr 1934 zurück, als er von der Weser Flugzeugbau GmbH gegründet wurde. Knapp 7.000 Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen. Gebaut wurden Flugzeuge für die Luftwaffe. Nach dem Krieg wurden am Standort amerikanische Kampfflugzeuge (F85) gefertigt, deren Komponente mit dem Schiff aus den USA geliefert wurden. Auch die Noratlas, Vorgängermodell der Transall, wurde in Lemwerder produziert. Nach einer Fusion 1964 mit der Bremer Focke-Wulf-GmbH nannte sich das Unternehmen fortan Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH (VFW) und baute das Passagierflugzeug VFW 614. 1981 fusionierte VFW mit dem Konsortium Messerschmitt-Bölkow-Blohm, später bekannt unter MBB-Erno. 1988 beschäftigte das Unternehmen 40.000 Mitarbeiter an 18 Standorten und nahm den dritten Platz in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie ein. In den 1990-iger Jahren fertigte die DASA auf dem Gelände, bis 2010 EADS. Zuletzt produzierte die Carbon Rotec GmbH & Co. KG Rotorblätter für die Windkraftbranche. "Das seit mehr als 80 Jahren existierende Areal eröffnet durch seine infrastrukturelle Ausstattung mit Start- und Landebahn sowie Hochseeanschluss vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem sind durch die Geschichte vor Ort qualifizierte Fachkräfte verfügbar, nach denen Unternehmen an anderen Standorten händeringend suchen", erläutert der in Augsburg ansässige Immobilienexperte Kragler. Sein Unternehmen ist mit der Neudefinition und Veräußerung des Geländes betraut. Neben den riesigen Außenflächen verfügt das Areal über Gebäude- und Hallenflächen mit gut 38.000 Quadratmetern. "Die Flächen überzeugen seit knapp einem Jahrhundert durch ihre Lage unweit von Bremen und Hamburg sowie den Nordsee-Zugang. Eine aktuelle HWWI-Studie aus 2017 sieht Bremen in puncto Zukunftsaussichten unter den Top 30 der größten deutschen Städte. Im Umfeld des Areals haben sich Betriebe der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Metall- und Maschinenbaubranche, Logistiker und Spezialschiffsbauwerften angesiedelt. Anfang Juli erwarb zudem die Gustav Zech Stiftung aus Bremen in unmittelbarer Angrenzung ein acht Hektar großes Areal, das zuletzt der Carbon Rotec GmbH & Co. KG gehörte", sagt Kragler. Die Eigentümerin des 1,4 Mio. Quadratmeter großen Areals ist die SGL/A&R-Immobiliengesellschaft, die in Besitz der Lemwerderaner Werft Abeking und Rasmussen (A&R) sowie der SGL Group ist. Zusammen mit dem Augsburger Maklerhaus Kragler verfolgen sie das Ziel, die Entwicklung der Liegenschaft aktuellen Trends anzupassen, um über eine sinnvolle Veräußerung dem traditionsreichen Standort wieder eine langfristige Perspektive zu geben. Über Kragler Die Kragler Immobilien GmbH ist ein Augsburger Immobilienunternehmen. Als Individual-Immobilienmakler vermietet und verkauft das Unternehmen Gewerbeimmobilien wie Büroflächen, Ladengeschäfte und Hallen auch abseits des Massenmarktes. Ausgesuchte Wohnimmobilien und Kapitalanlagen runden das Portfolio ab. Als Beratungsunternehmen unterstützt die Kragler Immobilien GmbH zudem mit rund 25 Jahren Erfahrung Käufer, Mieter, Investoren und Bauherren bei der marktgerechten Entwicklung und Umsetzung deutschlandweiter Immobilienvorhaben. So verbessert Kragler Immobilien besonders bei größeren Bauvorhaben bereits in der Planungsphase zukünftige Vermarktungschancen. Pressekontakt SCRIVO Public Relations Ansprechpartner: Tristan Thaller Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München tel: +49 89 45 23 508 15 fax: +49 89 45 23 508 20 e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.de internet: www.scrivo-pr.de 25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 707689 25.07.2018

AXC0119 2018-07-25/10:01