Meyer Burger wird seine SWCT-Plattform an einen internationalen Hersteller von Photovoltaik-Modulen in Südostasien liefern.Die Meyer Burger Technology AG meldet einen weiteren Auftrag für die Lieferung ihrer SWCT-Plattform als Zellverbindungstechnologie. Wie der schweizerische Photovoltaik-Ausrüster mitteilt, habe das Unternehmen eine entsprechende strategischen Vereinbarung "mit einem bedeutenden internationalen Solarmodul-Hersteller in Südostasien" abgeschlossen. Demnach soll Meyer Burger die 200-Megawatt-Produktionsplattform zum Ende des Jahres 2018 liefern und installieren. Die Inbetriebnahme ...

