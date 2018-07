Während die Zinspolitik in Europa unverändert bleibt, hob die US-Notenbank die Zinsen im Juni erneut an. In ihrem Monatsbericht beleuchten die Kapitalmarktexperten von Fundamental Capital die Entwicklungen.Auch wenn Donald Trump die Geldpolitik der Fed kritisiert - seiner Ansicht nach gefährden die seit seinem Amtsantritt 2017 vorgenommenen fünf Zinsanhebungen das bisher wirtschaftlich Erreichte: Die Zinswende in den USA ist in vollem Gange. Ende Juni hob die US-Notenbank ihr Leitzinsziel erneut auf ein Level von mittlerweile zwei Prozent an. Experten erwarten in diesem Jahr noch mindestens zwei weitere Erhöhungen in jeweils 0,25-Prozent-Schritten. "Damit treten die Amerikaner im weltweiten Vergleich weiterhin am stärksten auf das Gaspedal im Versuch aus der Nullzinspolitik zu entkommen", heißt es im aktuellen Monatsbericht von Fundamental Capital. Die Gesellschaft hat sich auf die digitale Vermögensverwaltung in Form eines rein aktienbasierten Robo-Advisors spezialisiert und behält die Marktentwicklungen daher genau im Blick.

