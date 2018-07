Aktien von Linde zum Umtausch für die Fusion mit Praxair sind am Mittwoch nach Quartalszahlen kräftig gestiegen. Sie lagen mit einem Plus von knapp 2 Prozent auf 211,50 Euro an der Spitze des Dax und nahmen damit wieder Kurs auf die jüngsten Hochs knapp unter 220 Euro.

Von "sehr starken Ergebnissen" sprach Analyst Markus Mayer von der Baader Bank . Der Gasehersteller habe von Kosteneinsparungen profitiert, zudem gehe die Erholung im Segment Anlagenbau rascher voran als erwartet. Auch im Geschäft mit Industriegasen gewinne die Erholung an Fahrt. Linde bleibe ein "Top-Pick" unter den Chemietiteln und stehe auch auf der entsprechenden Empfehlungsliste, fügte Mayer hinzu./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4L75

AXC0124 2018-07-25/10:06