Hamburg (ots) - Seit fünf Jahrzehnten läuft es bei ihnen prächtig: Moderator Max Schautzer (77) und seine Gundel (73) feiern im Oktober ihre goldene Hochzeit. Exklusiv in NEUE POST (EVT 25.07.) verraten sie das Geheimnis ihres Eheglücks.



"Wir haben von Anfang an, also schon in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, immer getrennte Schlafzimmer und Badezimmer gehabt. Bis heute!", so der Fernseh-Star. Er fügt schmunzelnd hinzu: "Ich würde ja sonst bekloppt werden, denn Gundel liest immer bis spät in die Nacht und hat das Licht an. Ich dagegen schlafe meistens früh ein." So verbringt das Ehepaar quasi nie eine Nacht zusammen. Aber: "Man findet sich schon, wenn man will...", so der Moderator.



2003 feierte das Paar seine Silberhochzeit auf Mallorca, dieses Jahr ist keine große Feier geplant. "Wir feiern nicht. Nur im kleinen Kreis", berichten die Beiden. Schenken tun sie sich nichts. "Wir haben angefangen, Dinge zu verschenken, beschenken uns selbst nicht mehr. Ja, wir trennen uns immer mehr von den eigenen Sachen und geben sie weiter", so Gundel.



Hinweis für Redaktionen:



Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 31, ab Mittwoch 25. Juli 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle Neue Post.



Über Neue Post



Neue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente, Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie beste Kontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus, exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichte sind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellung und bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede Menge Stoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowie Gesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode, Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Post erscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufte Auflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Neue Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43719.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Anna Störmer T +49 40 30 19 10 74 anna.stoermer@bauermedia.com www.bauermedia.com https://blog.bauermedia.com https://twitter.com/bauermediagroup