Pfäffikon - Für viele Anleger hat sich das erste Semester 2018 doch anders entwickelt als erwartet. Kriselnde Finanzmärkte, steigende Volatilität und ein sich abzeichnendes Comeback der totgeglaubten Inflation tragen zur Verunsicherung der Investoren bei, während die Folgen der sich abzeichnenden globalen Handelskonflikte noch gar nicht absehbar sind. "In diesem Umfeld haben wir uns sehr gut geschlagen", freut sich AgaNola CEO Oliver Gasser.

Der spezialisierte Asset Manager konnte nahtlos an das dynamische Wachstum bei verwalteten Kundenvermögen vom vergangenen Jahr anknüpfen und den Wert per Ende Juni 2018 auf CHF 1.3 Milliarden steigern. "Mit der seit Jahren umgesetzten Spezialisierungsstrategie liegen wir in der Schweizer Asset Management-Industrie im Trend und sehen uns durch die starken Zuflüsse bei Neukundengeldern in unserem Weg bestätigt. Wir verfügen über ein spezialisiertes Team mit langjähriger Erfahrung im Portfolio Management wie auch in der Grundlagenforschung." Zum Team zählt auch Dr. Wolfgang Marty, der zu den weltweit führenden Obligationen-Spezialisten zählt und im vergangenen Jahr sein viel beachtetes Werk "Fixed Income Analytics" publizierte.

