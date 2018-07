Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft behauptet. Die Vorgaben aus den USA - die dortigen Börsen schlossen uneinheitlich - sind keine grosse Hilfe für den Markt. Auch die unerwarteten Stimulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft sorgten für keine nachhaltig positive Stimmung.

Heute nach Börsenschluss steht zudem ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker zum Thema Handelszölle an. Konkrete Resultate werden nicht erwartet, dennoch dürften die Anleger im Vorfeld des Treffens eine abwartende Haltung einnehmen. Für Impulse sorgen könnten am Vormittag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und am Nachmittag Konjunkturdaten sowie zahlreiche Unternehmensabschlüsse in den USA.

Am Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch ...

