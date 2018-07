Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wieder einmal hat sich der US-Präsident über Nacht via Twitter zu Wort gemeldet, berichten die Analysten der Helaba.Dieses Mal schiebe er EU-Kommissionspräsident Junker vor dessen Besuch in Washington den schwarzen Peter zu. Trump biete der EU die Abschaffung aller Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen an. Allerdings füge er gleich hinzu, dass er nicht mit einem Entgegenkommen seines Gesprächspartners rechne. ...

