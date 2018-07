Der Brexit verunsichert viele Unternehmen. Sie denken ernsthaft darüber nach, England und insbesondere London zu verlassen - oder haben bereits Bemühungen in diese Richtung gestartet. Facebook denkt dabei offensichtlich anders. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, glaubt an den Standort und bereitet sogar eine deutliche Vergrößerung vor. Der Pionier im Social Media-Bereich hat im Londoner Stadtteil King's Cross jetzt 56.000 Quadratmeter Büroflächen in zwei Gebäuden erworben.

Raum ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...