The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA E7AD XFRA AT000B049390 UNICR.BK AUS. 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0043595203 ONTARIO PROV. 08/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0188931841 CA HOME LOAN SFH 12/18MTN BD00 BON CHF N

CA BHHP XFRA DE000BHY0A64 BERLIN HYP AG PFE192 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB16F0 LB.HESS.-THR.E0510B/024 BD00 BON EUR N

CA XFRA US50066CAF68 KOREA GAS 13/18 REGS MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1264601805 SANTDR CONS.FIN.15/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UF70 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18DL BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HVB1D09 UC-HVB STUFENZINS 18 BD01 BON NOK N

CA OE8J XFRA ES00000121A5 SPANIEN 08-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967JV44 CITIGROUP INC 15/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US172967JW27 CITIGROUP 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214CC58 WESTPAC BKG 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AD80 AMAZON.COM 17/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AG12 AMAZON.COM 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0956201759 LOUIS DREYF.C. 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US30254WAH25 FMS WERTMGMT MTN 15/18 DL BD02 BON USD N

CA XFRA US78012KFU60 ROYAL BK CDA 15/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US78012KFV44 ROYAL BK CDA 15/18FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1023248203 GE CAP.AUSTR.FDG 14/18MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1089814237 TOYOTA FIN.AUSTR.14/18MTN BD02 BON AUD N