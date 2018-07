FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US8679315031 SUPERCO.TECHS NEW DL-,001

32K XFRA CA4986961031 KLONDEX MINES LTD.

NWR XFRA CH0005059438 NEBAG NA SF 2,50

XFRA CA13637A1012 CANADIAN MINING

XFRA CA46500L1013 ISODIOL INTL INC.