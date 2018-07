FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600

SAU XFRA IM00B1GJR404 TERRA CAPITAL PLC DL -,01

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC