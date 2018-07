Skrill, ein führender Anbieter von digitalen Geldbörsen und Teil der Paysafe Group, bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, Kryptowährungen unverzüglich zu kaufen und zu verkaufen, einschließlich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether und Litecoin, und zwar unter Verwendung einer der rund 40 Fiatwährungen, die in der Skrill-Geldbörse verfügbar sind.

Skrill Wallet Users Can Now Instantly Buy and Sell Cryptocurrencies (Photo: Business Wire)