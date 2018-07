Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Die Resultate des Telekomanbieters seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mobilfunkdienstleistungsumsatz sei schwächer gewesen als von ihm erwartet, habe aber bereinigt um regulatorische Effekte die durchschnittliche Markterwartung übertroffen. In den kommenden Quartalen dürfte es umsatzseitig wieder schwieriger werden./mis/ck Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-25/10:33

ISIN: DE000A1J5RX9