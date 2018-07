Berlin (ots) - Zusätzlich zu seinen Coworking Spaces wird der weltweit operierende Coworking und Coliving Anbieter rent24 zukünftig so genannte Knowledge Hubs eröffnen. In diesen werden ausschließlich Unternehmen einzelner Technologie- oder Industriezweige untergebracht, etwa aus den Bereichen Blockchain oder Künstliche Intelligenz. Der Zugang zu den spezialisierten Standorten ist entweder nach einer erfolgreichen Bewerbung oder über eine Einladung möglich. Das stellt die nötige Fachkompetenz und Expertise aller Mitglieder sicher. "Unsere Idee ist es, direkten Austausch und Zusammenarbeit zu ermöglichen und so technische Entwicklungen zu beschleunigen", erklärt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH. Als Seriengründer kennt Bukvic aus eigener Erfahrung die Bedeutsamkeit von Synergien und gegenseitiger Förderung für junge Unternehmen.



Etablierte Konzerne profitieren ebenso wie Startups: "Oft haben Startups innovative Ideen und neue Ansätze, um Herausforderungen zu überwinden. Die Knowledge Hubs verbinden Unternehmen aller Größen und werden damit Katalysator für technischen Fortschritt." Standorte entstehen in Städten, in denen einzelne Industrien konzentriert vertreten sind. Bis Ende des Jahres sind weltweit sieben Knowledge Hubs mit den Schwerpunkten Blockchain, Fintech, Health, Food & Retail, eCommerce, Deep Tech und Logistics geplant.



Erster Blockchain Hub eröffnet im Herbst in Berlin



Der erste Knowledge Hub mit dem Schwerpunkt Blockchain wird noch diesen Oktober am Berliner Alexanderplatz in der Karl-Liebknecht-Straße 34 eröffnen. Der Standort bietet auf über 7.700 Quadratmetern ein Komplettangebot aus Coliving, Coworking, einem eigenen Fitnessstudio sowie einem Restaurant. "Das ist der ideale Standort für unseren ersten Blockchain Hub", freut sich Bukvic auf die neue Ära des Coworking. Alle weltweiten Knowledge Hubs werden in Zukunft zusätzlich durch eine eigene Blockchain Plattform vernetzt, sodass eine globale Experten-Community entsteht.



Über rent24



rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche. rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli 2018). Ab August startet ein ICO für eine eigene Blockchain Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und unter www.rent24.io.



OTS: rent24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121989.rss2



Pressekontakt: Selina Zehden COO & Pressesprecherin rent24 GmbH Oberwallstraße 6 10117 Berlin E-Mail: presse@rent24.com