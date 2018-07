Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Sixt von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Autovermieters seien sehr gut ausgefallen, wofür in erster Linie das Kerngeschäft verantwortlich gewesen sei, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für 2018 erschienen konservativ. Allerdings sei die gute Entwicklung weitgehend eingepreist./mf/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-25/10:44

ISIN: DE0007231326