Die EZB wird auch nach dem Ende ihres Anleihekaufprogramms weiter Staatsanleihen erwerben. Davon profitieren vor allem die hochverschuldeten südeuropäischen Länder.

Als die Richter des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg über das Für und Wider des Staatsanleihekaufprogramms der EZB verhandelten, war das Interesse der Medien nicht besonders groß. Denn das Kaufprogramm, das noch vor Jahren für öffentliche Aufregung gesorgt hatte, wird wohl Ende dieses Jahres auslaufen, noch bevor die Luxemburger Richter ihr Verdikt über dessen Rechtmäßigkeit formuliert haben. Das jedenfalls hat EZB-Chef Mario Draghi angekündigt. Macht ihm die Konjunktur keinen Strich durch die Rechnung, will Draghi die Anleihekäufe von derzeit 30 Milliarden Euro pro Monat ab Oktober auf 15 Milliarden reduzieren und Ende dieses Jahres ganz einstellen.

Allerdings heißt das nicht, dass die EZB dann keine Anleihen mehr kauft. Zwar wird sie sich keine zusätzlichen Papiere in die Bilanz legen. Doch ihren eigenen Ankündigungen folgend wird sie noch für einen "ausgedehnten Zeitraum nach dem Ende der Nettokäufe" auslaufende Anleihen durch den Erwerb neuer Anleihen ersetzen. Auf diese Weise will sie verhindern, dass die zur Refinanzierung ausgegebenen neuen Anleihen den Markt belasten und die Zinsen nach oben treiben. Nach den Anleihekäufen ist also vor den Anleihekäufen.

