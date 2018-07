Eine unerwartet gute Geschäftsentwicklung von Telefonica Deutschland im zweiten Quartal hat die Aktien des Mobilfunkers am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte Mai getrieben. Die Papiere schnellten am Vormittag um 10,65 Prozent auf 3,99 Euro nach oben und waren damit klarer Spitzenreiter im Technologie-Index TecDax . Zuvor hatten sie von ihrem Zwischenhoch im September 2017 rund ein Viertel an Wert verloren.

Der O2-Netzanbieter hat seine Profitabilität im zweiten Quartal gesteigert, bleibt beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 aber vorsichtig. Unter dem Strich konnte O2 den Verlust von 40 Millionen Euro vor einem Jahr auf nun 12 Millionen Euro senken. Im Zuge der milliardenschweren E-Plus-Übernahme belasten Telefonica weiter erhöhte Abschreibungen auf schneller als geplant abgebaute Mobilfunksendestationen und auf den gezahlten Übernahmepreis.

Der Mobilfunkanbieter habe im zweiten Quartal viele Kunden hinzugewonnen und beim operativen Ergebnis (Ebitda) deutlich besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Ulrich Rathe vom US-Investmenthaus Jefferies. Das Ebitda liege um 2,7 Prozent über der Konsensschätzung.

Auch für UBS-Analyst Polo Tang waren die Zahlen besser als erwartet. Sorgen um eine höhere Konkurrenz im Billigsegment hätten mit dafür gesorgt, dass die Aktie in diesem Jahr vorher rund 14 Prozent verloren hatte, so der Experte. Für die Ergebnisprognose sehe er Aufwärtschancen.

Weniger positiv zeigte sich hingegen Cengiz Sen von der Investmentbank Equinet: Die Resultate des Telekomanbieters seien gemischt ausgefallen, schrieb er. Der Mobilfunk-Dienstleistungsumsatz sei schwächer gewesen als von ihm erwartet, habe aber bereinigt um regulatorische Effekte die durchschnittliche Markterwartung übertroffen. In den kommenden Quartalen dürfte es für Telefonica Deutschland umsatzseitig wieder schwieriger werden, glaubt Sen./edh/tih/fba

