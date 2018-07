Zürich (awp/sda) - Am Flughafen Zürich wird die Anzahl Zeitfenster für Landungen und Starts am Abend auf den heutigen Stand eingefroren. Zum ersten Mal hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) somit Massnahmen gegen den Fluglärm in der Nacht angeordnet. Anlass zu den Massnahmen geben Untersuchungen aus dem Jahr 2016, ...

