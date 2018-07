Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke nach den vorläufigen Halbjahreszahlen des Lkw-Zulieferers und der Anhebung des Umsatzausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Jose Asumendi hervor. In Nordamerika habe Jost das stärkste Wachstum erzielt und dabei von einem deutlichen Anstieg der dortigen Lkw-Produktion sowie von weiteren Marktanteilsgewinnen in der Region profitiert./ajx/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-07-25/10:52

ISIN: DE000JST4000