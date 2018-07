Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die bislang von den europäischen Investitionsgüter-Unternehmen vorgelegten Quartalszahlen seien robust ausgefallen, gleichwohl dominierten zyklische Sorgen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei den Aufzugherstellern Schindler und Thyssenkrupp dürfte der Preisdruck in China weiterhin auf dem Gewinn in diesem Jahr lasten./ajx/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-25/10:56

ISIN: DE0007500001