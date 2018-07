Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Financial Intelligence, hat seine Datenkapazität durch eine Partnerschaft mit Paxata, einem führenden Unternehmen für Datenaufbereitung, erweitert. Moody's Analytics bietet Finanzinstituten nun durch diese Partnerschaft eine Selfservicefunktion zur Datenaufbereitung, mit der sie Rohdaten sofort in fertige Informationen umwandeln können.

Die Datenaufbereitungsplattform von Paxata lässt sich nahtlos in die aus Technologie für aufsichtsrechtliche Anforderungen bestehende Lösungssuite von Moody's Analytics integrieren, darunter die Angebote zur Installation vor Ort, in der Cloud oder als Software-as-a-Service (SaaS). Sie erfordert weder Programmierung noch Skriptsprache und funktioniert im gesamten Datenbestand eines Unternehmens, wodurch Geschäftsanwender vertrauenswürdige und zuverlässige Ergebnisse für ihre Geschäftsanalytik erhalten.

"Aufgrund der ganzheitlichen und responsiven Natur der Plattform sowie der Tiefe, die sie in der Nutzerführung ermöglicht, haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Paxata entschieden", so Yann Delacourt, Director of Product Management bei Moody's Analytics. "Uns ist bewusst, dass präzise, aktuelle und korrekt formatierte Daten für ein effektives Risikomanagement im Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Unsere Lösungen enthalten bereits umfangreiche Datenqualitätsmanagement-Tools für Konsolidierung, Ergebnisberechnung und Meldewesen zur Sicherung qualitativ hochwertiger Datenstandards. Die Integration der Datenaufbereitungsplattform von Paxata in die Lösungssuite von Moody's Analytics für aufsichtsrechtliche Anforderungen ermöglicht den Anwendern eine größere Kontrolle über diesen Datenschritt."

"Wir freuen uns, dass sich Moody's Analytics für unser Datenaufbereitungstool entschieden hat, um die Lösungssuite der Technologie für aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erweitern", meinte Chris Maddox, Mitbegründer und SVP Business Development and Alliances bei Paxata. "Da das Datenvolumen der Finanzinstitute weiter steigt, besteht ein wachsender Bedarf an einer unternehmensweiten Sammlung, Profilierung und Aufbereitung von Daten. Über unsere skalierbare Selfservice-Plattform können Unternehmen Rohdaten rasch und intelligent umwandeln, um vertrauenswürdige Einblicke zu gewinnen."

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt seine Kunden mit Tools für Financial Intelligence und Analysen bei der Verwirklichung ihrer Ziele hinsichtlich Wachstum, Effizienz und Risikomanagement. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung unterstützt Führungskräfte, um auf einen sich ständig entwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen sowie unsere umfassenden Research-, Daten-, Software- und Beratungsleistungen sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, Kundendienst und Integrität sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Unternehmen weltweit.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar meldete, weltweit rund 11.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 41 Ländern präsent ist. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie unter www.moodysanalytics.com.

Über Paxata

Mit einer auf Unternehmen ausgerichteten skalierbaren und intelligenten Selfservice-Plattform unterstützt Paxata Firmenkunden bei der intelligenten Umwandlung von Rohdaten in fertige Informationen und ist damit Vorreiter in diesem Bereich. Die adaptive Informationsplattform von Paxata verwebt Daten in ein Informationsgeflecht aus jeder Quelle, jeder Cloud oder jedem Unternehmen, um vertrauenswürdige Informationen zu gewinnen. Mit Paxata erzielen Geschäftskunden per Klick statt Code ihre Ergebnisse innerhalb weniger Minuten anstatt in mehreren Monaten. Unternehmen rund um den Globus setzen auf Paxata, um blitzschnell Erkenntnisse aus Informationen zu gewinnen.

Paxata hat seinen Hauptsitz in Redwood City (Kalifornien) und Niederlassungen in New York, Ohio, Washington DC und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.paxata.com.

