flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch uneinheitlich. Während der japanische Nikkei225 mit einem Plus von 0,46 Prozent und 22.614,25 Punkten an der TSE aus dem Handel ging, verloren der südkoreanische Kospi und der australische ASX200 leicht. Die US-Futures drehten seit der asiatischen Handelszeit wieder in den grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.685,68 Punkten.

Zur Charttechnik: Der DAX ging am Dienstag mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 12.689,39 Punkten aus den Xetra-Handel. Der Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 18. Juli 2018 bei 12.778,95 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 20. Juli 2018 bei 12.469,50 Punkten wäre heranzuziehen, um die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten. Demnach kämen die Widerstände bei 12.706 und 12.779 Punkten, sowie bei den Projektionen von 12.852/12.897 und 12.970 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 12.661/12.624/12.588/12.542 und 12.469 Punkten.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/