Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Dienstag in vier getrennten Beschlüssen Geldbußen gegen die Elektronikhersteller Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer verhängt, die ihren Online-Einzelhändlern unter Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht Fest- oder Mindestpreise für den Wiederverkauf ihrer Produkte vorgegeben haben so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

