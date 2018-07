Die Jury stellt fest, dass DHL für Urheberrechtsverletzungen und Verstöße gegen den Grundsatz von Treu und Glauben haftet.



Trenton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Eine Geschworenenjury des United States District Court for the District of New Jersey hat DHL, die globale Frachtabteilung der Deutschen Post mit Haftung gegenüber LOG-NET Inc. wegen Urheberrechtsverletzung und Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben für schuldig befunden. Die Geschworenen haben LOG-NET einen Schadensersatz von 14,4 Millionen US-Dollar zugesprochen. LOG-NET hat sich auch erfolgreich gegen die Klagen von DHL verteidigt, die es in den letzten sechs Jahren zur beklagten Partei in der gleichen Rechtssache gemacht haben. Die Geschworenen entschieden auch gegen DHL und wiesen alle ihre Forderungen zurück. Außerdem hatte DHL bereits früher eine gerichtliche Anordnung erhalten, die LOG-NET daran hinderte, sein geistiges Eigentum zu entfernen und zu schützen. Da die Geschworenen die Vertragsforderungen von DHL zurückgewiesen haben, wird die gerichtliche Anordnung aufgehoben.



"Unternehmertum und Exzellenz in der Technologieinnovation erfordern extrem harte Arbeit", so John Motley, CEO und Gründer von LOG-NET. "Angesichts der Tatsache, dass die meisten Technologie-Start-ups scheitern, sorgte die Tatsache, dass sich ein Unternehmen wie DHL mit 470.000 Mitarbeitern an bedenklichen und unfairen Praktiken im Rahmen des Vertrags beteiligt, für einige wirklich harte Tage. Ich bin so stolz auf das Team von LOG-NET, das trotz aller Hindernisse, unseren Kunden weiterhin technische Innovationen und Spitzenleistungen bieten konnte", fuhr er fort.



LOG-NET war in Air Express International (d/b/a DHL Global Forwarding) v. LOG-NET, Inc. vertreten - Civ. A. Nr. 12-1732 (D.N.J.), von Marc Haefner, Eleonore Ofosu-Antwi, Joseph Linares, Zahire Estrella und Colleen Maker of Walsh, Pizzi, O'Reilly, Falanga mit Sitz in Newark, New Jersey. "Trotz der Tatsache, dass DHL als Gegner über deutlich mehr Ressourcen verfügt, konnte sich das Walsh-Team gegen LOG-NET durchsetzen. Ihr Beistand war hervorragend und ihre Leidenschaft spürbar. Am wichtigsten ist, dass dieser Fall uns unsere Integrität zurückgab. "Das haben wir Walsh zu verdanken", bemerkte Hr. Motley.



"Ich hoffe, dass unser Fall als Beispiel und Warnung für Unternehmer und Innovationsträger in den Vereinigten Staaten dienen kann. Schützen Sie Ihre Kreativität und harte Arbeit vor den etablierten Unternehmen Ihrer Zielbranche. Wenn Sie gefragt werden, wie Ihre Technologie funktioniert, dann lautet die beste Antwort: automatisch. Wenn Sie sich in einem Rechtsstreit befinden, dann bleiben Sie dran. Vertrauen Sie den Geschworenen. Unser Justizsystem ist nicht perfekt, aber es ist fair", fügte Herr Motley hinzu.



Informationen zu LOG-NET, Inc.



LOG-NET, Inc. blickt auf eine 25-jährige Innovationsgeschichte in der internationalen Supply-Chain-Technologie und der autonomen Logistik zurück. Als Vorreiter und Marktführer für E2E-Supply-Chain-Lösungen bietet das Unternehmen globale Logistik- und Supply-Chain-Möglichkeiten auf Basis von Software as a Service (SAAS).



LOG-NET Version 8.0 unterstützt Initiativen der weltweit führenden internationalen Unternehmen. LOG-NET ist das System der Wahl für das Echtzeit-End-to-End-Management der Lieferanten, Bestellungen, Compliance, Transport und Handelsfinanzierung von Branchenführern wie Dollar Tree Stores, Mohawk Home, Panalpina, Hermes, The Camuto Group, IN2LOG, Ryder, The OEC Group, Agility Logistics, Kesco Logistics, Matson Logistics, Samsung, Fender Musical Instruments und vielen anderen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.LOG-NET.com.



