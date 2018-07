Hannover (www.anleihencheck.de) - Gestern brachte der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) seine zweite Neuemission in diesem Jahr an den Markt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Der Bond (ISIN EU000A1Z99E3/ WKN A1Z99E) mit einer Laufzeit von fünf Jahren sei in einem sonst ruhigen Marktumfeld gefragt gewesen und habe ein Orderbuch von mehr als EUR 9 Mrd. generieren können. Im Vergleich zu der tatsächlichen Emissionshöhe von EUR 4 Mrd. entspreche dies einer Überzeichnung von 2,25, einem der höchsten Werte der letzten Wochen. Das Pricing sei final bei ms -19 Bp festgelegt worden, nach dem die Guidance noch bei ms -18 Bp gelegen habe. Nach unseren Berechnungen führt das Pricing von ms -19 Bp zu einer NIP von rund 4 Bp, so die Analysten der Nord LB. ...

