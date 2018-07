Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Future gewann gestern 29 Stellen hinzu und die 10J-Rendite liegt aktuell bei 0,40%, so Patrick Boldt von der Helaba.Heute würden sich die Vertreter der EU-Kommission mit der US-Regierung treffen, um die Einführung der Zölle auf Fahrzeugimporte in die USA noch zu vermeiden. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei durch die Unsicherheiten des Handelskonflikts in den letzten Wochen tendenziell gestützt worden. Sollte es zu einer Entspannung bei den Handelsbeziehungen kommen, könnte sich der Abwärtsdruck am Rentenmarkt verstärken. Zudem sei das charttechnische Bild mit Risiken behaftet, denn der DMI stehe kurz davor ein Verkaufssignal zu generieren. Die erste Haltemarke lokalisieren die Analysten der Helaba am 38,2%-Retracement der Aufwärtsbewegung von Mitte Juni bis Mitte Juli bei 161,85. Unterhalb davon liege die nächste Unterstützungszone bei 161,26/46. Die Vorgaben aus den USA würden aber eine freundliche Eröffnung erwarten lassen. Hürden bestünden bei 162,54/58 und 162,75. Die Trading-Range werde von 161,26 bis 162,58 gesehen. ...

