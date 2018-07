Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Anleihekurse sahen gestern ein Auf und Ab, so die Analysten der Nord LB.Allerdings in umgedrehter Reihenfolge. Die schwächeren Kurse hätten es geschafft, gegen Mittag aus dem Minus in Plus zu drehen. Auslöser seien die enttäuschend aufgenommenen Konjunkturdaten aus der Eurozone gewesen. US-Staatsanleihen hätten Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht und seien teilweise ins Plus gedreht. Zweijährige Anleihen hätten bei 99 24/32 Punkten auf der Stelle getreten, richtungsweisende zehnjährige Anleihen hätten um 1/32 auf 99 11/32 Pkt. zugelegt. (25.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...