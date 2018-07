London (www.fondscheck.de) - Handelskonflikte eskalieren und der Protektionismus scheint wieder im Spiel zu sein, so Aneeka Gupta, Associate Director, Research bei WisdomTree.Die Unsicherheit im Hinblick auf die Handelspolitik spiegele sich auch in den aktuellen Kapitalflüssen von Exchange-Traded Funds (ETF) wider, die häufig zur Einschätzung der Investorenstimmung herangezogen würden. Es überrasche nicht, dass sich die Spanne zwischen den globalen ETF-Kapitalflüssen von Small-Caps gegenüber denen von Large-Caps im zweiten Quartal 2018 mit 9,1 Milliarden USD1 am stärksten erweitert habe und damit ihren höchsten Stand in mehr als vier Jahren erreiche. Die zunehmende Abweichung bei den ETF-Kapitalflüssen zwischen Small- und Large-Caps spiegele eine inländische Ausrichtung unter den Investoren wider. Das sich daraus ergebende Umfeld sorge bei Small-Cap-Aktien für potenzielle Chancen, da sie typischerweise stärker vom zugrunde liegenden inländischen Wachstum profitieren und Investoren vor den protektionistischen Belastungen schützen würden, unter denen das globale Wachstum leide. Small-Caps würden unabhängig vom breiteren wirtschaftlichen Hintergrund Potenzial für Anlagerenditen bieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...